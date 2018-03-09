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Общество

Сотрудники МЧС провели профилактические рейды в Острове и Дедовичском районе

8 марта 2018 года сотрудниками отделов надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по Псковской области были проведены профилактические рейды по недопущению происшествий связанных с пожарами и гибелью на них людей, а также доведения требований пожарной безопасности до граждан в Острове и в деревне Крючково Дедовичского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе рейдов сотрудники ведомства провели профилактические беседы с жителями домовладений, инструктажи в области пожарной безопасности, распространили листовки профилактического характера и памятка о мерах пожарной безопасности. При беседах гражданам было напомнено о безопасном использовании печного отопления, газового и электрического оборудования. До населения доведена обстановка с пожарами на территории района, рассмотрены основные причины пожаров в частном жилом секторе сельских населённых пунктов. Разъяснена положительная сторона наличия в домах первичных средств пожаротушения, доведены способы раннего обнаружения пожара в жилище при помощи автономных пожарных извещателей.

Жителям напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, правила сообщения о происшествии, а также порядок действий в случае возникновения пожара.

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