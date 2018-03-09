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Экономика

Назван топ-10 российских городов по продажам премиальных автомобилей

Эксперты аналитического агентства «Автостат» назвали топ-10 российских городов, не считая Москву и Санкт-Петербург, жители которых в 2017 году чаще покупали автомобили премиум-класса.

Первое место занял Екатеринбург, жители которого в приобрели 2400 новых премиальных автомобилей. Второе - Краснодар (2310 автомобилей). Третье - Казань (2220 машин).

В топ-10 также вошли Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Челябинск, Самара, Воронеж, Уфа и Красноярск.

Среди премиальных брендов лидируют Mercedes-Benz и BMW.

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