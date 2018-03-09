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Общество

Всемирный день ди-джея отмечается 9 марта

Всемирный день ди-джея (World DJ Day) отмечается 9 марта с 2002 года, сообщает портал calend.ru. Этот день становится кульминацией недели благотворительных акций в помощь детским организациям. Первоначально инициаторами мероприятия выступили фонд World DJ Fund и организация Nordoff Robbins Music Therapy, которая использует музыку для лечения детей и взрослых. Традиционно, вся прибыль, полученная ди-джеями, клубами, радиостанциями в этот день, направляется в различные международные детские фонды и учреждения.

Данную традицию поддерживают такие популярные музыкальные СМИ, как MTV, Radio 1, Galaxy, Mixmag, DJ, Muzik, Hello, Face, Loaded и FHM, а также многие звезды мировой танцевальной сцены.

Слово ди-джей произошло от английской абревиатуры DJ - disc jockey (диск-жокей). Речь идет о человеке, который выбирает и проигрывает для аудитории записанную музыку.

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