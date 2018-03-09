Два человека погибли на пожарах в Великих Луках и Островском районе

11:42, 09 марта 2018, ПАИ

Два человека погибли на пожарах, произошедших 7 марта в Великих Луках и в деревне Кахново Островского района.

Как стало известно Псковскому агентству информации, в доме № 15 по Вокзальному переулку в Великих Луках выгорела комната. В результате погибла женщина 1988 года рождения. Причина пожара – неправильная эксплуатация печи.

В деревне Кахново сгорел жилой дом. Его владелец обнаружен погибшим. Причина – неосторожное обращение погибшего с огнём при курении.