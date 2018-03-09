УМВД напоминает псковичам о необходимости соблюдать административное законодательство в сфере трудовой миграции

14:59, 09 марта 2018, ПАИ

В целях профилактики нарушений в области миграции и предотвращения наступления ответственности за несоблюдение требований закона в этой сфере УМВД по Псковской области обращает внимание иностранных граждан, лиц без гражданства, хозяйствующих субъектов, осуществляющих привлечение и использование иностранной рабочей силы и иных лиц, на необходимость неукоснительного соблюдения требований миграционного законодательства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Управлении по вопросам миграции УМВД России по Псковской области.

За нарушение иностранными гражданами порядка осуществления ими трудовой деятельности предусмотрена административная ответственность по статье 18.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Административная ответственность за незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства предусмотрена статьей 18.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Учитывая тот факт, что последствием незаконного привлечения к трудовой деятельности иностранного гражданина или лица без гражданства является наложение значительных по своей сумме административных штрафов либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток, актуальность данной темы не вызывает сомнений.

Согласно ч. 1 статьи 18.15 КоАП РФ привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства при отсутствии у них разрешения на работу либо патента влечет наложение административного штрафа на юридических лиц от 250 тысяч до 800 тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Следует пояснить, что ч. 1 статьи 18.10 КоАП РФ предусматривает ответственность как за отсутствие патента (разрешения на работу), так и за работу вне пределов субъекта, на который выдан патент. Иначе говоря, иностранный гражданин с патентом, выданным в УВМ УМВД России по Псковской области (60 регион на лицевой части патента), на территории города Санкт-Петербурга работать уже не может. Учитывая, что для граждан, прибывших в безвизовом режиме с 1 января 2015 года, патент фактически заменил разрешение на работу, многие работодатели ошибочно полагают, что иностранный гражданин, имеющий патент в Псковской области, может быть командирован в другой регион (так было с разрешениями на работу). Но это не так. Для работы в каждом субъекте Российской Федерации должен быть свой патент.

Законодательство требует также осуществлять трудовую деятельность по должности, специальности или виду трудовой деятельности, указанной в патенте или разрешении на работу. Работодателю следует понимать, что иностранный гражданин со специальностью «каменщик», выявленный как работник в заведении общепита, является правонарушителем. Таким образом, залогом четкого исполнения действующего законодательства является максимальное соответствие записей в патенте, трудовом договоре и фактически исполняемой работе.

Административная ответственность за нарушение установленного порядка и (или) формы уведомления компетентных органов о привлечении иностранных граждан к трудовой деятельности на территории Российской Федерации предусмотрена ч. 3 статьи 18.15 КоАП РФ.

Ранее законодательством напрямую устанавливалась ответственность только за факт неуведомления компетентных органов, то есть несвоевременное уведомление не являлось основанием для привлечения к ответственности. Сейчас в качестве состава административного правонарушения рассматривается нарушение срока, порядка и (или) формы соответствующего уведомления.

Неуведомление или нарушение установленного порядка и (или) формы уведомления территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный контроль (надзор) в сфере миграции, о заключении или прекращении (расторжении) трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты заключения, прекращения (расторжения) договора, если такое уведомление требуется в соответствии с федеральным законом, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до восьмисот тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок от четырнадцати до девяноста суток.