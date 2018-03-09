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Общество

ГИБДД рекомендует псковичам оформлять «Европротокол»

ГИБДД УМВД России по городу Пскову напоминает гражданам о существовании «Европротокола»: то есть оформления ДТП без участия сотрудников ГИБДД. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД по Псковской области, действующее законодательство разрешает оформлять ДТП без участия инспекторов ДПС только при наличии следующих условий:

1. В ДТП не должно быть пострадавших. Жизни и здоровью пассажиров, водителей, пешеходов в результате происшествия не должен быть причинен вред;

2.   В аварии не должно участвовать более двух транспортных средств;

3.  Если не было нанесено вреда любому другому имуществу;

4. Ответственность каждого участника аварии должна быть застрахована по ОСАГО или по «Зеленой карте» - договору страхования гражданской ответственности для иностранных автомобилистов. Причём, договор должен быть заключен именно в отношении автомобиля - участника ДТП.

 5. Участники ДТП должны быть согласны с причинами и обстоятельствами ДТП. Не должно быть разногласий и при определении характера повреждений  транспортных  средств.

6. Ущерб не должен превышать 50 тысяч рублей.

При несоблюдении любого из этих условий оформление дорожно-транспортного происшествия без ГИБДД  невозможно. А при соблюдении всех условий можно сразу после выставления знака аварийной остановки заполнить Извещение. Заполнение Извещения о ДТП обязательно. Такие бланки выдаются страховщиком, когда оформляется полис ОСАГО.

В случае оформления ДТП без участия сотрудников ГИБДД нужно зафиксировать, в том числе с помощью фото- или видеозаписи (можно воспользоваться камерой в мобильном телефоне или  видеорегистратором), положение транспортных средств по отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры, а также следы и предметы, относящиеся к происшествию, повреждения транспортных средств (фото автомобилей по отдельности, желательно, с государственными регистрационными номерами).

Если водители приняли решение о самостоятельном оформлении ДТП без участия уполномоченных сотрудников полиции, то они вправе покинуть место аварии, заполнив Извещение о ДТП в соответствии с требованиями, установленными Правилами ОСАГО. Это допускается п.2.6.1 Правил дорожного движения. 

Данные изменения направлены прежде всего на упрощение существующей процедуры урегулирования и в некоторых некритичных ситуациях позволяют сэкономить силы и время автомобилистов. Они помогают избежать возникновения пробок и заторов на дорогах.

Как показывает практика, оформление аварий без участия сотрудников ГИБДД получает все большее распространение. Так, за 2017 год зарегистрировано 3260 ДТП с материальным ущербом.  Для сравнения:  в 2016 году зарегистрировано 4326 ДТП с материальным ущербом. Сокращение количества зарегистрированных  аварий с материальным ущербом непосредственно связано с оформлением участниками дорожного движения ДТП по «Европротоколу».

В этой связи ГИБДД УМВД России по городу Пскову рекомендует водителям при наличии всех  соответствующих условий оформлять ДТП именно с помощью «Европротокола».

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