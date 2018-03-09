Псковская полиция продолжает искать Валерия Кадрова

12:08, 09 марта 2018, ПАИ

Уголовным розыском УМВД России по городу разыскивается житель областного центра Кадров Валерий Аркадьевич, 1969 года рождения. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в мае месяце 2015 года родственники видели его последний раз по месту проживания в доме по улице Советской армии областного центра.

С тех пор он не выходит на контакты с родственниками и его местонахождение до настоящего времени не установлено.

Приметы: на вид 50 лет, рост 170 сантиметров, среднего телосложения, волосы светло-русые, глаза светло-серые, размер обуви 42-43.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении разыскиваемого Кадрова Валерия Аркадьевича, просят сообщить в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-22, 59-63-09, 8-911-351-26-80 или 02.