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Общество

Псковская полиция продолжает искать Валерия Кадрова

Уголовным розыском УМВД России по городу разыскивается житель областного центра  Кадров Валерий Аркадьевич, 1969  года рождения. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в мае месяце 2015 года родственники видели его последний раз по месту проживания  в доме по улице  Советской армии областного центра.

С тех пор он не выходит на контакты с родственниками и его  местонахождение  до настоящего времени  не  установлено.

Приметы: на вид 50 лет, рост 170 сантиметров, среднего телосложения, волосы светло-русые, глаза светло-серые, размер обуви 42-43.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении разыскиваемого Кадрова Валерия Аркадьевича, просят сообщить в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-22, 59-63-09, 8-911-351-26-80 или 02.

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