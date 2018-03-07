Президент США согласился на встречу с лидером Северной Кореи

17:35, 09 марта 2018, ПАИ

Президент США Дональд Трамп готов встретиться с Ким Чен Ыном, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. «Время и место встречи будут согласованы позднее. Мы с нетерпением ожидаем денуклеаризации Северной Кореи. Тем временем все санкции и максимальное давление должны сохраняться», - сказала она, пишет Газета.ру.

Сам Дональд Трамп в своем аккаунте в Твиттере написал: «Ким Чен Ын говорил с представителями Южной Кореи о денуклеаризации, а не только о замораживании. Кроме того, никакие испытания ракет Северной Кореей в течение определенного времени не проводились. Большой прогресс достигнут, но санкции будут сохраняться до тех пор, пока не будет заключено соглашение. Встреча планируется!»

Ранее представители Южной Кореи сообщили, что Ким Чен Ын выразил готовность к прекращению ракетных и ядерных испытаний.