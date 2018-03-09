Курс рубля снизился к доллару и укрепился к евро

12:15, 09 марта 2018, ПАИ

Доллар США умеренно растет, а евро снижается на Московской бирже сегодня, 9 марта, сообщает «Интерфакс».

По мнению экспертов, рубль снижается к доллару и укрепляется к евро, отыгрывая движение валютной пары «евро-доллар» на мировом рынке Forex в условиях наметившейся стабилизации ситуации на мировых нефтяных площадках

Цены на нефть повышаются в ходе торгов в пятницу после падения накануне до трехнедельного минимума из-за официальных данных о росте нефтедобычи в США.