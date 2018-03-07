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Политика

Спикер норвежского парламента ушел в отставку из-за перерасхода бюджета

Президент национального собрания Норвегии Улемик Томмессен ушел в отставку в результате скандала из-за перерасхода средств, выделенных на ремонт и реконструкцию комплекса зданий норвежского парламента. Как пишет «Коммерсантъ», он подал заявление после того, как большинство партий в парламенте заявили об утрате доверия к нему.

Первоначально стоимость ремонтных работ оценивали $9 млн, однако затем бюджет вырос до $140 млн. Работы начались в 2014 году, и с тех пор было потрачено почти $300 млн.

 

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