Спикер норвежского парламента ушел в отставку из-за перерасхода бюджета

16:31, 09 марта 2018, ПАИ

Президент национального собрания Норвегии Улемик Томмессен ушел в отставку в результате скандала из-за перерасхода средств, выделенных на ремонт и реконструкцию комплекса зданий норвежского парламента. Как пишет «Коммерсантъ», он подал заявление после того, как большинство партий в парламенте заявили об утрате доверия к нему.

Первоначально стоимость ремонтных работ оценивали $9 млн, однако затем бюджет вырос до $140 млн. Работы начались в 2014 году, и с тех пор было потрачено почти $300 млн.