В «Михайловском» принимают заявки на участие в круглом столе «Краеведение, история и археология Пушкиногорья»

12:24, 09 марта 2018, ПАИ

Традиционный круглый стол «Краеведение, история и археология Пушкиногорья», посвящённый памяти выдающегося музейного работника, историка, краеведа, педагога М. Е. Васильева, в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» назначен на 5 апреля. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщила пресс-атташе музея Лидия Токарева.

Среди вопросов, предлагаемых к обсуждению, — проблемы защиты и дальнейшего изучения историко-культурных территорий в целом и отдельных объектов культурного наследия в частности. Отдельными пунктами в повестке круглого стола выделены проблемы сохранения и поддержания в должном порядке мест воинской славы и братских воинских захоронений времен Великой Отечественной войны, а также вопросы популяризации историко-культурного наследия Пушкинского края. Среди значимых дат, которые, как предполагают организаторы круглого стола, могут определить ход предстоящего разговора — 650-летие первого упоминания в псковской летописи села Велье, история которого связана с именами Ягужинских, Потёмкиных, Ланских и Куракиных, и территория которого входит в состав заповедной с 1995 года. Нельзя обойти вниманием и трагический «юбилей» — сто лет назад, в феврале 1918 года, в Святогорье были сожжены и разгромлены многие дворянские усадьбы, в том числе — Михайловское, Тригорское, Петровское.

Заявки и краткие тезисы выступлений от потенциальных докладчиков в музее-заповеднике «Михайловское» будут принимать до 25 марта (форма заявки — здесь). А слушателем круглого стола с правом принимать участие в обсуждении докладов и сообщений свободно, без какой-либо предварительной регистрации, может стать каждый, кому не безразличны отечественная история и культура, уточнила Лидия Токарева.