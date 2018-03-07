На Украине задержан посредник по обмену пленными

14:18, 09 марта 2018, ПАИ

Руководитель украинского центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан задержан и доставлен в СИЗО, пишет Лента.ру. Как сообщают украинские СМИ, он пытался выехать с территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) с большим количеством оружия.

Его якобы обвиняют в связях с ФСБ России и внедрении на Украину агентов российских спецслужб под видом пленных.

Рубан выступал посредником по обмену пленными с начала вооруженного конфликта в Донбассе весной 2014 года.