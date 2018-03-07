Американские сенаторы призвали Госдеп срочно начать переговоры с Россией

15:27, 09 марта 2018, ПАИ

Американские сенаторы Эдвард Марки, Джефф Меркли, Дайан Файнстин и Берни Сандерс обратились к госсекретарю США Рексу Тиллерсону с призывом начать переговоры с Россией по вопросам стратегической стабильности, пишет газета «Коммерсантъ».

В подписанном ими открытом письме говорится, что стратегический диалог между США и Россией «стал крайне необходим после послания президента Владимира Путина 1 марта, в котором он сообщил о нескольких новых видах ядерного оружия, которые, которые разрабатываются в России».

По словам сенаторов, некоторые представленные господином Путиным образцы вооружения не подпадают под действие Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), и их применение «приведет к дестабилизации». Подписавшие письмо призывают к «незамедлительным» переговорам.