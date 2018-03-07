0
16:23
Мухи с котлетами
12:34
Марина Борисенкова: Выборы – это намного важнее, чем тысячи кухонных разговоров (ВИДЕО)
09:59
Самолёт НАТО провёл разведку у границы Псковской области
16:02
Александр Козловский: Хаос 90-х не должен к нам вернуться
15:37
7-ая сессия Псковской городской Думы (ФОТОРЕПОРТАЖ)
14:13
Михаил Ведерников: Мы стоим на рубеже перемен
14:07
Александр Котов: Мы отвечаем за слова и поступки
Еще новости
Политика

Владимира Рубана обвинили в подготовке убийства Порошенко

​Руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана подозревают в подготовке убийства высших должностных лиц Украины, в том числе президента Петра Порошенко, сообщает РБК.

Напомним, ранее ПАИ писало, что Владимир Рубан был задержан, когда якобы пытался выехать с территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) с большим количеством оружия. Утверждалось, что его обвиняют в связях с ФСБ России и внедрении на Украину агентов российских спецслужб под видом пленных.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Марина Борисенкова: Выборы – это намного важнее, чем тысячи кухонных разговоров (ВИДЕО)
07 марта 2018
Марина Борисенкова: Выборы – это намного важнее, чем тысячи кухонных разговоров (ВИДЕО)
Самолёт НАТО провёл разведку у границы Псковской области
07 марта 2018
Самолёт НАТО провёл разведку у границы Псковской области 2
Александр Козловский: Хаос 90-х не должен к нам вернуться
06 марта 2018
Александр Козловский: Хаос 90-х не должен к нам вернуться 4
7-ая сессия Псковской городской Думы (ФОТОРЕПОРТАЖ)
06 марта 2018
7-ая сессия Псковской городской Думы (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Михаил Ведерников: Мы стоим на рубеже перемен
06 марта 2018
Михаил Ведерников: Мы стоим на рубеже перемен 2
Александр Котов: Мы отвечаем за слова и поступки
06 марта 2018
Александр Котов: Мы отвечаем за слова и поступки 4
Елена Полонская: Я мама троих детей, а им нужно сильное государство и сильный президент
05 марта 2018
Елена Полонская: Я мама троих детей, а им нужно сильное государство и сильный президент 3
Ольга Родина: В сфере волонтерства в России есть перспективы
05 марта 2018
Ольга Родина: В сфере волонтерства в России есть перспективы 1

Идет загрузка...