Владимира Рубана обвинили в подготовке убийства Порошенко
Руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана подозревают в подготовке убийства высших должностных лиц Украины, в том числе президента Петра Порошенко, сообщает РБК.
Напомним, ранее ПАИ писало, что Владимир Рубан был задержан, когда якобы пытался выехать с территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) с большим количеством оружия. Утверждалось, что его обвиняют в связях с ФСБ России и внедрении на Украину агентов российских спецслужб под видом пленных.