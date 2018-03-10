День архивов отмечается 10 марта

09:04, 10 марта 2018, ПАИ

Сегодня, 10 марта, в России отмечается День архивов. Об этом сообщает портал calend.ru.

Выбранная дата связана с событием, произошедшим (28 февраля) 10 марта 1720 года. В этот день Петром I был подписан первый в России государственный акт — «Генеральный регламент или Устав». Он определил основы организации государственного управления в стране и ввел во всех государственных органах власти архивы и государственную должность актуариуса (архивариуса), которому надлежало «письма прилежно собирать, оным реестры чинить, листы перемечивать...». Реформы Петра I положили начало деятельности Государственной архивной службы России. Архивная служба призвана донести до нас документальную и неотъемлемую часть историко-культурного наследия народов Российской Федерации.

Архивы содержат сведения, необходимые для обеспечения государственного суверенитета и национальной безопасности России, ее внешнеполитической деятельности, эффективного функционирования всех государственных структур, развития отечественной науки и культуры. Архивы или архивные документы непрерывно и кропотливо пополняются. Они отражают материальную и духовную жизнь общества, имеют бесценное историческое, научное, социальное, политическое, экономическое и культурное значение.

Сейчас, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 17 июня 2004 года, функции по оказанию государственных услуг, управлению федеральным имуществом в области архивного дела осуществляет Федеральное архивное агентство — это федеральный орган исполнительной власти, который находится в ведении Министерства культуры Российской Федерации. Ему непосредственно подчиняются 15 федеральных государственных архивов, Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела (ВНИИДАД) и обслуживающая организация.