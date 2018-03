На дальней станции сойду

14:38, 11 марта 2018, ПАИ

В прокат вышла лента «Пассажир» Жаумы Кольет-Серры: боевик, в котором офисный клерк ввязывается в странную криминальную передрягу в пригородной электричке. По мнению Муслима Камалова, очередной транспортный боевик с Лиамом Нисоном в роли супергероя мог бы оказаться в разы хуже.

Майкл МакКоули (Лиам Нисон) - в прошлом успешный коп, а ныне - обычный 60-летний офисный планктон. Десять лет его жизнь остается неизменной: яишенка с кофейком на утро, пригородная электричка, в которой он уже знаком почти с каждым, и контора, где изо дня в день приходится впаривать молодым семьям страховки. И только сын-раздолбай, который вот-вот должен поступить в университет, и висящее на шее кредиты заставляют Майкла подниматься по утрам и добывать деньги. В один из таких, казалось бы, обыденных дней, Майкла без особых на то причин сокращают, выдают выходное пособие и чуть ли не произносят вдогонку «fly away and be free».

Приунывший свежеуволенный Майкл садится на свою родную электричку, которая должна домчать его домой. Вскоре к нему подсаживается Джоанна (Вера Фармига) - миловидная дама средних лет в черных как смола туфлях в белую полоску. Она предлагает сомнительную авантюру-эксперимент: Майкл должен за 100 тысяч баксов (заложены для него в туалете поезда) вычислить человека по имени Принн, а главное – найти его сумку, в которой он припрятал неведомую краденую вещицу и закинуть туда GPS-трекер. С поезда сойти нельзя, рассказывать кому-то о задании – также запрещено. Майкл долго не думает и берется за странное дело, ведь денежки теперь нужны как никогда. Но он даже не подразумевает, какую цепь событий способна запустить и к каким последствиям привести эта миссия.

«Могло быть и хуже» - именно эта мысль приходит первой в голову после просмотра «Пассажира». Ведь по своей сути, этот фильм – совершенно безобиднейший боевик в древнем деревянном поджанре под названием «в поезде, по пути неважно куда, творится какая-то хрень». На фоне уже порядком поднадоевших баталий между людьми и всякими тварями, супергероями и инопланетянами, монстрами, самими супергероями, «Пассажир» - картина, которая немного возвращает нас к истокам блокбастеров, во времена, когда главным врагом человека был другой человек. Кажется, мы стали забывать, что обычный коп в майке-алкашке с одной обоймой, на босу ногу, способен остановить армию террористов. Вот именно об этом хочет напомнить испанец Жаума Кольет-Серра, являющийся просто каким-то диким фанатом Лиама Нисона. Примерно раз в два года (а то и чаще) этот неугомонный режиссер снимает с Нисоном очередной посредственный боевик класса «B», где его герой с морщинами наперевес (актеру далеко уже не 20) и в неизменном сером костюмчике должен осознать свое место в жизни, перестрелять назойливую бруклинскую мафию и вычислить среди пассажиров авиалайнера террориста. Серра смог построить вокруг ирландца Нисона прямо-таки целую франшизу: берегись, «Марвел»!

Но в этот раз, надо признать, наш Серра слегка поленился. «Пассажир» - это практически «Воздушный маршал», а точнее, земная его версия. Фактически, здесь просто осознаны некоторые ошибки прошлой картины и проведена небольшая работа над ними. Своеобразная дополнительная шлифовка сценария и легкая огранка истории. Все запланированное напряжение фильма начинает раскачиваться только ближе к последней его трети, а до этого момента нас кадр за кадром кормят книжным неймдропингом («Алые паруса», «Гроздья гнева», «Грозовой перевал», «Граф Монте-Кристо» и «Повелитель мух»), показывают страдания американского middle-class в часы пик в Нью-Йорке и заодно неумело пытаются повторить «Телефонную будку» Шумахера.

И язык ведь не повернется сказать, что посреди всей этой криминальной канители актер-ветеран Нисон плохо себя ощущает. Скорее даже наоборот, испанец Серра приложил максимум усилий, чтобы превратить его героя в такого «Джона МакКлейна новой волны» (даже фамилии практически идентичные), и, вроде бы все получается, но в определенный момент становится ясно – что-то где-то недокрутили и упустили. Герою Нисона крайне не достает решительности, какой-то брутальности, да и попросту «осколков стекла в пятках». Вместо этого на экране - закомплексованный пенсионер, экс-мент. Человек, когда-то кинувший полицейскую бляху на стол со словами «я стар для этого дерьма», вспоминает пару приемчиков с уроков по рукопашке в академии: уже, блин, хорошо, повод порадоваться за старика. Не самый плохой день после 10 лет адской офисной рутины. Серому пиджачку придется чутка попотеть, но чего тут артачиться, ведь всем известно – бывших копов не бывает.

Чем ближе история к завершению, тем больше она скрещивается со «Скоростью» и «Сломанной стрелой» Джона Ву: вроде бы и конец уже вот, перед самым носом, но режиссер решает вбросить еще пару-тройку, откровенно говоря, необязательных сюжетных поворотов, от которых, видимо, зритель должен удивленно и с открытым ртом закатить глаза. Финальные сцены «Пассажира» и правда несколько удивляют: оператора в какой-то момент и вовсе отпускают с привязи, и он вдруг осознает, что может делать намного больше и в разы качественнее того, чем занимался до этого, а постановщиков боев будто совсем сменили. Конечно, такой фильм можно смело трактовать как некий «побег из реальности»: заветную мечту, сон серого планктона и без пяти минут пенсионера, страдающего от дефицита острых ощущений. В этом сне можно без особых усилий «надрать зад плохим парням». В остальном, «Пассажир» - затянутый непримечательный криминальный квест, где думать зрителю совсем не обязательно, а точнее сказать, и вовсе не нужно. Можете не переживать, за вас все сделают персонажи на экране: разжуют и положат в рот. Останется только сделать простой рефлекторный мышечный и мозговой акт: проглотить и забыть. И как можно скорее.