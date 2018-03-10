Путин не будет менять конституцию России

10:30, 10 марта 2018, ПАИ

Президент России Владимир Путин заявил, что не намерен в будущем изменять конституцию страны. Об этом глава государства сообщил в интервью телеканалу NBC, пишет газета «Известия».

Ведущая телеканала Мегин Келли спросила Владимира Путина о возможном изменении лимита сроков пребывания на посту главы государства и привела в пример предложенные поправки к конституции КНР, которые предлагают исключить из основного закона страны положения, которые позволяют председателю и вице-председателю занимать свой пост не более двух сроков подряд.

«Думаю, я сказал вам вчера, что я никогда не менял конституцию. И в особенности чтобы соблюсти свои собственные интересы. И у меня нет таких планов на сегодняшний день», - заявил глава государства.

Кроме того, президент России подверг критике заявления американских экспертов, которые полагают, что Владимиру Путину нужно сохранять свой пост ради своей безопасности. Глава государства выразил уверенность в том, что в будущем к власти в РФ придут люди, которые захотят укрепить страну.

«Почему вы так уверены в том, что люди, которые приходят к власти в России, после меня захотят уничтожить все, что я сделал за последние несколько лет?», — спросил президент.