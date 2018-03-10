Владимир Путин заявил об осустствии у РФ глобальных инструментов в киберпространстве

09:26, 10 марта 2018, ПАИ

В распоряжении США есть глобальные инструменты влияния в киберпространстве, которых нет у России. Как пишет газета «Известия», об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу NBC.

«У нас нет таких инструментов, как у вас. У нас нет глобальных СМИ, которые есть у вас. У нас есть только Russia Today», — пояснил глава государства.

Глава государства также выразил уверенность в том, что США «постоянно» вмешивались в российские выборы, и подчеркнул, что Россия так никогда не поступала.

«Нет. И не собиралась. Это даже невозможно сделать», — ответил российский лидер на соответствующий вопрос журналистки. Он отметил, что власти РФ придерживаются принципа: «никому не позволять вмешиваться в наши внутренние дела». «И мы не вмешиваемся в дела других», — добавил Владимир Путин.