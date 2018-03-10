Полиция ищет свидетелей ДТП 7 марта на перекрестке Комунальной и Народной

10:57, 10 марта 2018, ПАИ

7 марта в 15:20 в Пскове на перекрестке улиц Коммунальная и Народная произошло столкновение «Опель Корса», за рулем которой находилась 30-летняя женщина и «Газели», которой управлял 30-летний мужчина. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления ГИБДД УМВД России по Псковской области, в результате аварии водитель «Опеля» получила травмы.

Полиция просит всех, кто стал очевидцем этого ДТП, сообщить информацию по телефону 02 и 72-76-75.