Сбежавшего из дома-интерната пенсионера разыскивает полиция в Великих Луках

10:10, 10 марта 2018, ПАИ

В Великих Луках уголовным розыском устанавливается местонахождение пожилого мужчины. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

8 сентября 2017 года 63-летний Борис Мелентьев, уроженец деревни Паникша Порховского района, ушел из Великолукского дома-интерната, расположенного на улице Щорса. И до настоящего времени местонахождение пенсионера не установлено.

Полиция просит граждан, располагающих информацией о месте пребывания пропавшего, обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам: 8-906-223-11-28 или 02.