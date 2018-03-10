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Общество

Сбежавшего из дома-интерната пенсионера разыскивает полиция в Великих Луках

В Великих Луках уголовным розыском устанавливается местонахождение пожилого мужчины. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

8 сентября 2017 года 63-летний Борис Мелентьев, уроженец деревни Паникша Порховского района, ушел из Великолукского дома-интерната, расположенного на улице Щорса. И до настоящего времени местонахождение пенсионера не установлено.

Полиция просит граждан, располагающих информацией о месте пребывания пропавшего, обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки  по телефонам: 8-906-223-11-28 или 02.

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