Президент РФ призвал к объединению великих держав в борьбе с терроризмом

12:34, 10 марта 2018, ПАИ

Президент Владимир Путин считает, что великим державам надо объединить усилия в борьбе с терроризмом, а не создавать угрозы друг для друга. Как пишет газета «Известия», об этом глава государства заявил в интервью NBC.

Российский лидер отметил, что объяснение развитии американской про событиями 11 сентября 2001 года рассчитано на «домашних хозяек» и является «чушью». ПРО нацелена на противостояние баллистическим ракетам, которым не обладают террористы, уточнил он.

«Это полная чушь. Потому что система противоракетной обороны нацелена на борьбу с баллистическими ракетами, которыми никакие террористы не обладают. Это объяснение для домашних хозяек, которые слушают и смотрят вашу передачу», — сказал президент.

«А чтобы защититься от ударов террористов, великим державам надо не создавать угрозу друг для друга, а объединять усилия в борьбе с террором», — добавил Путин.