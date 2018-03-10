Концепт электробуса для подземных тоннелей представил Илон Маск

11:23, 10 марта 2018, ПАИ

Американский инженер и изобретатель Илон Маск показал в Сети видеоролик концепта электробуса для подземных тоннелей, создаваемых одной из его компаний — The Boring Company.

Как сообщает газета «Известия», в комментарии к ролику Маск указал, что скорость автономного электробуса будет составлять 150 миль (около 241 км), а его переключение между лифтами и тоннелями будет происходить в автоматическом режиме, сообщает телеканал «360».

«Полагаю, это можно назвать подземным автономным электрическим автобусом со скоростью 150 миль в час (241 км/ч), который автоматически переключается между тоннелями и лифтами. Таким образом, да, это автобус», — написал он.

Миллиардер также отметил, что приоритетом в проектах The Boring Company будут пешеходы и велосипедисты, а не автомобили.