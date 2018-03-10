Около 30 гонщиков принимают участие в 4 этапе Чемпионата и Первенства региона по автомногоборью

11:39, 10 марта 2018, ПАИ

Сегодня, 10 марта, на территории, прилегающей к гостиничному комплексу «Имение «Алтун» в Новоржевском районе, проходит 4 этап Чемпионата и Первенства Псковской области по автомногоборью (АМБ) «Алтун 2018». Как сообщил Псковскому агентству информации руководитель автоклуба «Кураж», директор состязаний Николай Степанов, в гонках принимают участие 30 пилотов.

По его словам, регистрация участников еще продолжается, но гонка должна стартовать уже через несколько минут. Для соревнований была подготовлена трасса протяженностью 2,5 километра для гражданских машин и 5 километров – для автомобилей класса «спорт».

Николай Степанов также отметил, что погодные условия для гонки вполне благоприятные, снег не тает. Гостиничный комплекс «Имение «Алтун» предоставил территорию для парковки автомобилей.