Псковичи могут поступить в вузы войск Росгвардии

12:55, 10 марта 2018, ПАИ

Отдел Росгвардии по Псковской области проводит отбор кандидатов для поступления в военные образовательные организации высшего профессионального образования войск национальной гвардии Российской Федерации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Отбор проходит в следующие вузы: Саратовский военный институт ордена Жукова Краснознаменный институт войск национальной гвардии Российской Федерации; Санкт Петербургский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации; Пермский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации; Новосибирский военный институт имени генерала армии И. К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации.

Дополнительная информация по телефонам (8112) 73-43-12, 73-43-13.