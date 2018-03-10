Продукты украл мужчина из магазина в Острове

12:04, 10 марта 2018, ПАИ

В Острове экипаж вневедомственной охраны задержал мужчину, который похитил из магазина продукты питания. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

Находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение, что из магазина на улице Карла Маркса совершена кража. Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали местного жителя, который похитил с прилавка продукты питания.

Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.