До +2 градусов прогреется воздух в Псковской области 11 марта

17:17, 10 марта 2018, ПАИ

11 марта на территории Псковской области ожидается облачная погода, местами небольшой и мокрый снег, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области. По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха по области составит ночью от -0 до -5 градусов, днём от +2 до +3 градусов.

Прогнозируется ветер юго-восточного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление - низкое. Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме.