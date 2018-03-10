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Страна и мир

«Смешариков» покажут в Японии

Полнометражный мультфильм «Смешарики», рассказывающий о путешествии героев во времени, покажут на конкурсе Tokyo Anime Award Festival. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на вице‐президента по международному развитию ГК «Рики» Диану Юринову.

В Японии «Смешариков» перевели на «Кикориков». Российский прокат «Смешарики. Дежавю» стартует 26 апреля. Юринова отметила, что показ станет дебютным в Японии.

«Это дебют наших фильмов в Японии, так как этот рынок достаточно сложен, в Японии есть своя анимация и очень жесткая конкуренция», — приводит ее слова телеканал «360». Основное ожидание создателей — попадание анимационного фильма в японский прокат.

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