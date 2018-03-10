Почти 300 тысяч компьютеров россиян подверглись хакерской атаке
Microsoft предотвратила массовую кибератаку на компьютеры почти 400 тыс. пользователей, включая примерно 292 тыс. россиян. Об этом сообщает газета «Известия».
По ее данным, 6 марта антивирус операционной системы Windows — Windows Dеfendеr Antivirus — заблокировал более 80 тыс. трoянов. Обнаружить вредоносные программы удалось благодаря способности антивируса к поведенческому анализу и возможностям машинного обучения.
Специалисты выяснили, что зафиксированный вирус пытался завладеть компьютерными системами и адаптировать их для добычи криптовалюты Electrоneum.