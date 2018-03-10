Создатель Siri раскритиковал Apple

14:47, 10 марта 2018, ПАИ

Создатель голосового помощника Siri Норман Винарски раскритиковал компанию Apple за то, каким образом она использовала его разработку. Об этом пишет Lenta.ru.

Специалист назвал современную версию голосового помощника глупой. Он также заявил, что крайне разочарован в корпорации, которая при наличии всех возможностей ничего не сделала для улучшения продукта за последние пять лет.

Винарски также рассказал, что Apple сделала Siri универсальным голосовым помощником вопреки его советам. По мнению разработчика, сервис следовало применять только в сферах развлечений и путешествий.