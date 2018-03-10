Продукты пытался похитить пскович из магазина на Рижском проспекте

14:23, 10 марта 2018, ПАИ

В Пскове стражи порядка задержали мужчину, подозреваемого в краже продуктов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

Находившейся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение, что из охраняемого объекта – магазина на Рижском проспекте, поступил сигнал «Тревога». Прибыв на место происшествия, стражи порядка задержали 45-летнего гражданина, который похитил продукты.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый был передан сотрудникам полиции.