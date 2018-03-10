Владимир Путин заявил, что иногда Песков «несет пургу»
Президент России Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC иронично отметил, что его пресс-секретарь Дмитрий Песков «иногда несет пургу». Как пишет Газета.ру, текст интервью опубликован на сайте Кремля.
Глава государства заявил журналистке Мегин Келли, что не может отвечать за все заявления сотрудников администрации президента.
«У нас две тысячи сотрудников администрации, неужели Вы думаете, что я каждого контролирую? Вон Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несет иногда такую «пургу», я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?» — признался Путин.