Более 2 триллионов рублей потратили россияне на подержанные автомобили

16:03, 10 марта 2018, ПАИ

В 2017 году россияне потратили около 2,3 триллиона рублей на покупку подержанных автомобилей. Как сообщает издание «Газета Daily», к таким цифрам пришли в своем исследовании специалисты аналитического центра «АвтоСТАТ».

Согласно данным, 90% от суммы пришлось на иномарки, и только 10% суммы было потрачено на отечественные автомобили. Судя по статистике, наибольшим спросом у россиян в прошлом году пользовались автомобили японской марки Toyota, сумма покупок которых превысила 370 млрд рублей.

Вторым стала LADA, а тройку самых популярных замкнул Mercedes-Benz с продажами на 160 млрд рублей среди подержанных автомобилей.