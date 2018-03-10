0
15:19
Владимир Путин заявил, что иногда Песков «несет пургу»‍
13:11
Китай хочет сделать юань мировой валютой
22:46
Минобороны: при крушении Ан-26 в Сирии погибли 27 офицеров
11:12
Выставка псковского «митька» Александра Бушуева открылась в Дюссельдорфе
20:44
Псковские судебные приставы совершили административное выдворение группы вьетнамских граждан из России
18:12
В дагестанском Кизляре 4 человека погибли из-за стрельбы по толпе, стрелок уничтожен
17:46
Представитель РПЦ призвал провести проверку акции по масленичному сжиганию 30-метрового готического костела из веток
Еще новости
Страна и мир

Робот установил рекорд по сборке кубика Рубика на скорость

Робот установил рекорд по сборке кубика Рубика на скорость. Машине удалось собрать головоломку за 0,38 секунды. Как сообщается на сайте телеканала «Мир 24», аппарат был создан робототехником Беном Кацом и разработчиком ПО Джаред Ди Карло, который и поделился успехом в своем блоге.

Машина использует камеру PlayStation Eye: она передает изображения сторон кубика Рубика на компьютер. Он определяет расстановку деталей головоломки и за доли секунды вычисляет оптимальное решение задачи. Затем высокоточному механизму дается соответствующая команда и он собирает кубик.

Чтобы ускорить процесс, исследователи использовали двигатели с высоким крутящим моментом и специальный контроллер, которые инженер Кац собрал самостоятельно. Контроллер позволяет роботу повернуть сторону кубика на 90 градусов за 10 миллисекунд.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Владимир Путин заявил, что иногда Песков «несет пургу»‍
10 марта 2018
Владимир Путин заявил, что иногда Песков «несет пургу»‍ 1
Китай хочет сделать юань мировой валютой
09 марта 2018
Китай хочет сделать юань мировой валютой 2
Минобороны: при крушении Ан-26 в Сирии погибли 27 офицеров
06 марта 2018
Минобороны: при крушении Ан-26 в Сирии погибли 27 офицеров 1
Выставка псковского «митька» Александра Бушуева открылась в Дюссельдорфе
28 февраля 2018
Выставка псковского «митька» Александра Бушуева открылась в Дюссельдорфе 2
Псковские судебные приставы совершили административное выдворение группы вьетнамских граждан из России
19 февраля 2018
Псковские судебные приставы совершили административное выдворение группы вьетнамских граждан из России
В дагестанском Кизляре 4 человека погибли из-за стрельбы по толпе, стрелок уничтожен
18 февраля 2018
В дагестанском Кизляре 4 человека погибли из-за стрельбы по толпе, стрелок уничтожен 2
Представитель РПЦ призвал провести проверку акции по масленичному сжиганию 30-метрового готического костела из веток
18 февраля 2018
Представитель РПЦ призвал провести проверку акции по масленичному сжиганию 30-метрового готического костела из веток
В ходе съемок нового клипа канадский рэпер Дрейк раздал прохожим почти $1 млн (ВИДЕО)
18 февраля 2018
В ходе съемок нового клипа канадский рэпер Дрейк раздал прохожим почти $1 млн (ВИДЕО)

Идет загрузка...