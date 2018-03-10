Робот установил рекорд по сборке кубика Рубика на скорость

17:01, 10 марта 2018, ПАИ

Робот установил рекорд по сборке кубика Рубика на скорость. Машине удалось собрать головоломку за 0,38 секунды. Как сообщается на сайте телеканала «Мир 24», аппарат был создан робототехником Беном Кацом и разработчиком ПО Джаред Ди Карло, который и поделился успехом в своем блоге.

Машина использует камеру PlayStation Eye: она передает изображения сторон кубика Рубика на компьютер. Он определяет расстановку деталей головоломки и за доли секунды вычисляет оптимальное решение задачи. Затем высокоточному механизму дается соответствующая команда и он собирает кубик.

Чтобы ускорить процесс, исследователи использовали двигатели с высоким крутящим моментом и специальный контроллер, которые инженер Кац собрал самостоятельно. Контроллер позволяет роботу повернуть сторону кубика на 90 градусов за 10 миллисекунд.