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Страна и мир

Найден лучший способ дрессировки собак

Ученые из университета Йорка пришли к заключению, что с собаками нужно обращаться так же, как и с маленькими детьми, используя уменьшительно-ласкательные выражения и ласковый тон. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на The Telegraph.

Исследователи провели ряд экспериментов, в которых каждой собаке предлагалось послушать двух незнакомых людей. Один сохранял невозмутимый тон и использовал нейтральные выражения, другой говорил мягче и называл пса "хорошим мальчиком" и другими ласковыми словами. Все без исключения собаки, принимавшие участие в эксперименте, слушали второго человека с большим вниманием и охотнее соглашались играть с ним.

По мнению ученых, большинство людей и так меняют тональность голоса и мимику, когда разговаривают с питомцами, однако эксперименты показали, что высокая тональность и особый темп речи действительно помогают укрепить связь между человеком и собакой.

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