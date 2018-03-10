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Общество

Конкурс «Наперсница волшебной старины…» стартовал в «Михайловском»

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» стартовал литературный конкурс «Наперсница волшебной старины…». Как рассказала Псковскому агентству информации пресс-атташе музея Лидия Токарева, творческое соревнование посвящено памяти бабушки Пушкина, Марии Ганнибал и приурочено к двухсотлетию её кончины 27 июня 1818 года.

Потенциальным участникам творческого соревнования, людям любого возраста и профессии, музей предлагает рассказать о своих бабушках, выразить им свою благодарность и любовь в стихах или прозе. Письма на конкурс «Наперсница волшебной старины…» принимаются до 31 октября. С положением о творческом соревновании, требованиями к работам, адресам для отправки корреспонденции можно подробнее ознакомиться на официальном сайте музея-заповедника.

Лидия Токарева также напомнила, что последние дни своей жизни Мария Ганнибал провела в «Михайловском», похоронена она в некрополе Ганнибалов и Пушкиных в Святогорском монастыре.

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