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Страна и мир

Видео последствий «захвата» Земли роботами появилось в сети

Авторы YouTube-канала NIXOLAS пофантазировали над тем, как будет выглядеть наша планета, если на ней останутся только роботы Boston Dynamics.

Как пишет газета «Известия», в ролике авторы попытались представить облик Земли, если осуществится один из самых растиражированных «сценариев апокалипсиса» –– «восстание машин».

При этом авторы предлагают представить, что на планете останутся только роботы модели SpotMini. Картина получилась довольно удручающая. Безжизненная пустыня, песок, камни и тысячи роботов.

Однако авторы уверены, что природа отомстит роботам за загубленное человечество. В конце ролика машины сметает с земли сильным ветром.

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