Высокоскоростной поезд «Фусин» испытали китайцы

17:50, 10 марта 2018, ПАИ

В Пекине прошли испытания высокоскоростного поезда «Фусин» длиной 415 метров. Как сообщает газета «Известия», поезд развивает скорость до 350 км/ч.

По словам специалистов, тестирование подобного состава было проведено впервые. Длина нового высокоскоростного поезда в два раза превышает стандартную длину таких составов. «Фусин» состоит из 16 вагонов и сможет перевозить более 1,1 тыс. пассажиров одновременно.

Перед отправкой в массовое производство будет проведено 28 предварительных тестов. Особенностью нового состава также является пониженное энергопотребление и более длинный срок службы.