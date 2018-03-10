Иконку с Марио встроил в свои мобильные приложения Google Maps

17:25, 10 марта 2018, ПАИ

В часть Дня Марио, 10 марта, Google и Nintendo добавили в приложение Google Maps иконку с изображением знаменитого водопроводчика на гоночном автомобиле. Об этом пишет Afisha Daily.

Марио будет служить указателем навигатора в Google Maps в течение недели. Для активации функции нужно проложить автомобильный маршрут и нажать кнопку в виде вопросительного знака. Воспользоваться иконкой можно только в последних версиях приложения Google Maps на iOS и Android.