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Страна и мир

Ответственность за травлю в соцсетях намерены ввести в Госдуме

После 18 марта Молодёжный парламент при Госдуме направит в профильный комитет предложение с введением административной ответственности за травлю в интернете и общественных местах. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на председателя Молодёжного парламента Мария Воропаева.

Ранее дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета Пескова во время заседания экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме пожаловалась на «ежедневный кибербуллинг» и посоветовала политикам задуматься, «почему травля в соцсетях приняла такие масштабы». Пескова отметила, что ограничительные меры не улучшат ситуацию — для изменений необходимо повышать качество жизни людей и «общий уровень культуры».

При этом члены заседания экспертного совета предложили ввести ответственность за травлю с 14 лет, добавив соответствующую статью в Кодекс административных правонарушений. Наказание составит штраф в размере от 5 до 10 тысяч рублей.

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