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Общество

Работники геодезии и картографии отмечают сегодня профессиональный праздник

Каждое второе воскресенье марта геодезисты и картографы России отмечают свой профессиональный праздник — День работников геодезии и картографии, пишет calend.ru

Праздник был установлен указом президента Российской Федерации № 1867 «О Дне работников геодезии и картографии» от 11 ноября 2000 года.

В России искусство составления географических чертежей было известно еще в допетровскую эпоху. Например, первый печатный вариант карты Руси — карта Московских земель, датируется 26 января 1525 года. А в 1667 году по приказанию воеводы П. И. Годунова была составлена карта Сибири, копия с которой сохранилась в Стокгольмском государственном архиве. Сама же профессия картографа появилась позже — в марте 1720 года в России приказом Петра I были начаты первые картографические съемки.

При Николае I, после основания Пулковской обсерватории, геодезия и картография в России сделали значительные успехи. В это время были проведены такие крупные работы, как измерение дуги меридиана от Лапландии до устьев Дуная и составление трехверстной топографической карты западных губерний, начиная с 1846 года. Листы этой карты стали поступать в продажу при Александре II. При нем же была издана 10-верстная карта Европейской России, а также ряд карт по Азиатской России (Кавказу, Средней Азии).

Единая геодезическая служба была образована декретом СНК РСФСР от 15 марта 1919 года и получила название - Высшее геодезическое управление (ВГУ). С годами структура и подчиненность ведомств, занимающихся вопросами геодезии и картографии, неоднократно менялись. В 1992 году была создана Федеральная служба геодезии и картографии России, а в результате последних реорганизаций деятельность в области геодезии и картографии входит в сферу ведения Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), которая имеет в каждом субъекте РФ свой территориальный орган.

Главными задачами данной службы на сегодняшний день являются: обеспечение федеральных органов исполнительной власти и иных заинтересованных лиц картографическими материалами и результатами геодезических измерений для решения ряда государственных задач в сфере территориального развития, строительства и инженерных изысканий, управления природными ресурсами, экологии, навигационной деятельности, обороны и безопасности государства.

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