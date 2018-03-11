День работника органов наркоконтроля отмечается в России

09:00, 11 марта 2018, ПАИ

11 марта в России отмечается профессиональный праздник – День работника органов наркоконтроля, сообщает calend.ru.

11 марта было выбрано датой праздника в связи с тем, что в этот день в 2003 году указом президента России № 306 «Вопросы совершенствования государственного управления в Российской Федерации» было создано специальное уполномоченное ведомство по контролю за оборотом наркотиков – ФСКН.

В этом указе постановлялось «преобразовать Государственный комитет по противодействию незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ при министерстве внутренних дел Российской Федерации в Государственный комитет Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ».

За годы своей работы ведомство несколько раз переименовывалось, но всегда его деятельность направлена на эффективную реализацию мер по организации борьбы с незаконным оборотом наркотиков, на четкую работу в сфере профилактики наркомании. В задачи службы также входит борьба с наркобизнесом, контроль и надзор в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

5 апреля 2016 года указом президента России Владимира Путина ФСКН была упразднена, а её функции и полномочия переданы в систему министерства внутренних дел с июня 2016 года, образовав объединённое Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД Российской Федерации.