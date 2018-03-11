Кремль опубликовал интервью Владимира Путина американскому телеканалу NBC

09:25, 11 марта 2018, ПАИ

Полный текст интервью президента России Владимира Путина американскому телеканалу NBC опубликован на официальном сайте Кремля.

В ходе беседы президент ответил журналистке Мегин Келли на ряд вопросов, касающихся внутренней и внешней политики России. Больше всего же времени уделялось общению по поводу взаимоотношений между Россией и США.

Кроме того, Владимир Путин рассказал Мегин Келли о новом вооружении, которое было недавно презентовано, о своей службе в КГБ и об антироссийских санкциях. Однако обсуждение серьёзных тем не лишило интервью юмора. Так, президент вспомнил фотографию, где он якобы едет верхом на медведе, упомянул про «пургу», которую иногда слышит от своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова, а также рассказал, почему не ведёт аккаунт в Twitter.

Отмечается, что интервью длилось два дня в двух разных российских точках. Первый день Владимир Путин отвечал журналистке на вопросы, находясь в Кремле, а второй день встречи прошел в Калининграде.