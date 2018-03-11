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Общество

Горячая линия по защите прав потребителей заработает в Псковской области

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области в рамках Всемирного дня защиты прав потребителей проведёт «горячую линию».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, специалисты Управления с 12 марта по 26 марта (кроме выходных дней) будут консультировать граждан по вопросам защиты прав потребителей по следующим телефонам:

-в Пскове: 8(8112)62-24-77, 8(8112)62-25-03, 8(8112)62-16-63;

- в Великих Луках: 8(81153) 7-70-96, 8(81153) 3-72-01;

- в Невеле и Опочке: 8(81151) 2-54-02, 8(81151) 2-60-50, 8(81138) 2-24-23;

- в Острове: 8(81152) 3-19-27;

- консультативный центр для потребителей при ФБУЗ «ЦГиЭ в Псковской области»: 8(8112)66-21-16.

Напомним, что с 2016 года открыта и функционирует общедоступная подсистема «Государственный информационный ресурс в сфере защиты прав потребителей» государственной информационной системы в сфере защиты прав потребителей (ГИС ЗПП). Данная система представляет совокупность документированной информации по вопросам защиты прав потребителей, качества и безопасности товаров (работ, услуг). Кроме того, с 1 января 2017 года вступили в силу изменения, внесенные в Федеральный закон Российской Федерации «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в части организации внеплановых проверок, основанием которых являются обращения потребителей. В статье 10 данного закона установлено, что основанием для проведения внеплановой проверки является «нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей, граждан, права которых нарушены, при условии, что заявитель обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено либо требования заявителя не были удовлетворены). Иными словами, к обращению в адрес Управления Роспотребнадзора по Псковской области по фактам нарушения прав потребителей, необходимо приложить копию претензии в адрес юридического лица или индивидуального предпринимателя, в которой потребитель указал факты нарушения его потребительских прав и предъявил требования, предусмотренные законодательством в сфере защиты прав потребителей (например, статьи 18, 28 закона о защите прав потребителей).

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