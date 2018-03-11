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Общество

Противопожарный рейд прошел в плюсских деревнях Курея и Посолодино

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Плюсскому и Стругокрасненскому районам совместно с представителями администрации Плюсского района и МО МВД «Стругокрасненский» в Плюсском районе в целях усиления профилактической работы и обеспечения пожарной безопасности в марте на территории деревень Курея и Посолодино провели профилактический рейд. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе проведённых мероприятий были распространены памятки о мерах пожарной безопасности и листовки на темы «Действия граждан при обнаружении пожара», «Эксплуатация печного отопления и электрооборудования в быту», «Эксплуатация газового оборудования». Также были проведены инструктажи в области пожарной безопасности и подворовые обходы частных жилых домов.

Граждане были ознакомлены с правилами противопожарного режима в РФ, при устройстве и эксплуатации печного отопления, использования и хранения бытовых газовых баллонов и газового оборудования, с требованиями к электрооборудованию и электроприборам, способам раннего обнаружения пожара при помощи автономных пожарных извещателей. Кроме того, жителям напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, довели обстановку с пожарами на территории района и основными причинами пожаров в жилом секторе сельских населённых пунктов.

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