С 19 марта в Псковской области ограничат движение грузовиков

10:41, 11 марта 2018, ПАИ

С 19 марта по 17 апреля вводится временное ограничение движения транспортных средств с грузом или без груза по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения Псковской области с превышением временных предельно допустимых значений нагрузок на оси транспортного средства.

Как сообщили Псковскому агентству информации в Госкомитете Псковской области по транспорту, данная мера водится ежегодно на период так называемой «просушки дорог», что позволит избежать разрушений дорожного покрытия.

Соответствующий приказ о введении временного ограничения движения размещен на сайте Государственного комитета Псковской области по транспорту в разделах: Временное ограничение или прекращение движения и Приказы комитета.

«Установлены допустимые значения груза транспортных средств: для одиночной оси — 4,5 тонны, на каждую ось двуосной тележки — 4 тонны, на каждую ось трехосной тележки — 3,5 тонны. Всего в Псковской области под запрет попали 42 участка дорог. Сообщать об ограничениях будут специальные знаки, установленные вдоль транспортных дорог», - говорится в приказе.

Отмечается, что ограничения не распространяются на международные грузовые перевозки, пассажирские автобусы, на доставку продуктов, лекарств и топлива.

Получить специальное разрешение на перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов можно по адресу: Псков, улица Госпитальная, 7А, кабинет 110, телефон (8112) 298-813.