До +3 градусов и мокрый снег ожидаются в Псковской области 12 марта

18:12, 11 марта 2018, ПАИ

12 марта на территории Псковской области ожидается облачная погода, местами небольшой снег, мокрый снег, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха по области составит ночью от 0 до -5 градусов, днём от -2 до +3 градусов.

Будет дуть ветер юго-восточного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление - низкое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме.