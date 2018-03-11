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Общество

До +3 градусов и мокрый снег ожидаются в Псковской области 12 марта

12 марта на территории Псковской области ожидается облачная погода, местами небольшой снег, мокрый снег, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха по области составит ночью от 0 до -5 градусов, днём от -2 до +3 градусов.

Будет дуть ветер юго-восточного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление - низкое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме.

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