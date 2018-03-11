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Общество

Как подать заявление для голосования по месту нахождения, напоминает облизбирком псковичам

Избиратели, которые будут находиться в день выборов президента РФ 18 марта не по адресу регистрации (прописке) – месту жительства, указанному в паспорте, до 12 марта включительно еще могут подать заявление по месту нахождения в любые территориальные (ТИК) и участковые (УИК) избирательные комиссии, в региональные отделения Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), а также в электронном виде – в режиме онлайн через интернет-портал федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 

Как сообщили Псковскому агентству информации в избирательной комиссии Псковской области, с 13 марта и до 14:00 17 марта оформить заявление для голосования по месту нахождения можно будет только в участковой избирательной комиссии и только по месту жительства. В этом случае, в целях защиты специального заявления от подделки используется специальный знак (марка). Марки являются документами строгой отчетности и имеют единую нумерацию на всей территории Российской Федерации.

«В том случае, если избиратель не можете по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в территориальную, участковую избирательные комиссии либо в МФЦ для подачи заявления, он имеет право устно или письменно (в том числе при содействии социального работника) в указанные сроки обратиться для предоставления возможности подачи заявления в территориальную либо участковую избирательные комиссии. Члены участковой избирательной комиссии приедут к избирателю не позднее 12 марта, и в устной или письменной ему надо заявить о своем желании проголосовать вне помещения для голосования», - пояснили в региональной избирательной комиссии.

Подробно о порядке подачи заявления и адреса пунктов приема заявлений можно ознакомиться на сайте Избирательной комиссии Псковской области здесь>>>

Узнать номер участка и его расположение, на котором избиратель планирует проголосовать в день выборов, можно на главных страницах сайтов Центральной и областной избирательных комиссий, где размещен простой и удобный сервис «Найди свой избирательный участок». «Также на сайте Центризбиркома России есть ссылка «ТИК и УИК на карте России», при переходе по которой открывается интерактивная карта с расположением участковых и территориальных избирательных комиссий, которые будут работать на выборах президента. При открытии карты страница запрашивает у пользователя разрешение использовать его местоположение. Программа определяет и показывает на карте расположение ближайших избиркомов. Если кликнуть по знаку территориальной избирательной комиссии, где можно подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения, появится контактная информация комиссии. Адреса территориальных и участковых комиссий в других регионах страны можно найти, использовав поисковую систему раздела», - пояснили в избирательной комиссии.

Получить полную информацию о голосовании по месту нахождения можно также в Информационно-справочном центре ЦИК России по многоканальному телефонному номеру 8-800-707-2018  (+7 (495) 727-2018).

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