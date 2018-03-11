С 55-летием установления дипотношений поздравили друг друга главы МИД России и Кувейта

12:59, 11 марта 2018, ПАИ

11 марта главы МИД России и Кувейта Сергей Лавров и Сабах аль-Халед ас-Сабах поздравили друг друга с 55-летней годовщиной установления дипломатических отношений между странами. Об этом сообщается на официальном сайте МИД РФ.

«С обеих сторон отмечен традиционно дружественный характер российско-кувейтских отношений, развивающихся по широкому кругу направлений, представляющих взаимный интерес», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, стороны выразили уверенность, что укрепление двусторонних связей отвечает долгосрочным интересам государств и способствует поддержанию мира и безопасности в зоне Персидского залива и на Ближнем Востоке.