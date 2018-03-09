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Экономика

Россия планирует начать экспорт мяса, молока и рыбы в Турцию

В ближайшее время Россия планирует начать экспорт мяса, молока и рыбы в Турцию. Об этом в интервью заявил министр сельского хозяйства России Александр Ткачев, сообщает ТАСС.

«Мы рассчитываем, что Турция в ближайшее время примет решение о допуске на свой рынок российской мясомолочной и рыбной продукции», - сказал он.

По его словам, Россельхознадзор постоянно сотрудничает с турецкими коллегами по этому вопросу. Министр ожидает, что скоро данная российская продукция поступит на рынок Турции и будет «по достоинству оценена потребителями».

В то же время Александр Ткачев напомнил, что Россия наращивает закупки турецкой продукции АПК. Так, в российских магазинах снова стали появляться турецкие овощи и фрукты, запрет на поставки которых был введен в 2016 году из-за сбитого истребителем турецких ВВС российского бомбардировщика Су-24.

Напомним, что 5 марта Россельхознадзор после двухлетнего перерыва разрешил ввоз из Турции гранатов, баклажанов, перца, салата, тыкв, кабачков и других овощей.

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