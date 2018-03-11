Председателю КНР разрешили править бессрочно

14:50, 11 марта 2018, ПАИ

Депутаты Всекитайского собрания народных представителей одобрили поправку в конституцию, отменяющую ограничение полномочий председателя и вице-председателя КНР двумя пятилетними сроками. Об этом сообщает РИА Новости.

«Период нахождения на посту председателя и вице-председателя КНР тождественен сроку полномочий ВСНП и не может превышать двух сроков подряд», - говорится в соответствующей статье. Введенная поправка предусматривает, что слова о двух сроках из конституции исключат.

Таким образом, председатель КНР может избираться без ограничений каждые пять лет.

Кроме того, депутаты проголосовали за внесение в текст конституции имени нынешнего лидера Си Цзиньпина. Согласно этой поправке, в преамбуле, где уже упоминаются имена и идеи Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина, появится фраза: «Под руководством идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эру».